Susamlı halka tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

250 g tereyağı

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Üzeri için

1 yumurta akı

1 su bardağı susam



Hazırlanışı:

Un ve kabartma tozunu geniş bir karıştıra kabına eleyin. Tereyağı, yumurta sarısı, sirke, toz şeker ve bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave edin ve tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle rulo yaparak uzatın ve iki ucunu birleştirerek halka şekli verin. Halkaları önce yumurta akına batırın, sonra susama bulayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.