Süslenmiş çikolatalı kurabiyeler

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- kişilik -

Baharatlı kurabiye hamurunu 5 mm. kalınlığında açın. Kalp biçiminde kalıpla parçalar kesin. Kurabiyeleri 180 derecede ayarlanmış fırında pişirin.



Süslemesi

Çikolataları sıcak su dolu küçük bir tencerenin üzerine yerleştirilmiş ısıya dayanıklı bir kasede ayrı ayrı eritin. Ayrı ayrı sıkma poşetlerine koyun. Kurabiyelerin üzerini önce sade çikolata ile kaplayın. Ardından beyaz çikolata ile zikzaklar çizin. Tel şehriye şeklindeki çikolata parçalarını ise en üste koyun. Üzerine kakao veya pudra şekeri serpin.