Tahıllı bar tarifi

Malzemeler:

170 g kinoa

160 g yulaf

140 g tuzsuz fıstık

180 g keten tohumu

110 g çiğ badem

80 g Hindistan cevizi

Bir tutam tuz

120 g kuru vişne

100 g akçaağaç şurubu

50 g fındık yağı

100 g fıstık ezmesi

100 g bal



Hazırlanışı:

Kinoa ve yulafı bir tavada hafif kavurun. Soğuduktan sonra iri doğradığınız tuzsuz fıstık, keten tohumu, çiğ badem, Hindistan cevizi, tuz ve kuru meyvenizi ekleyip karıştırın. Bir sos tenceresinde akçaağac¸ şurubu, fındık yağı, fıstık ezmesi ve balı eritin. Kinoalı karışıma ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pis¸irin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.