Tahıllı bar tarifi
Malzemeler:
170 g kinoa
160 g yulaf
140 g tuzsuz fıstık
180 g keten tohumu
110 g çiğ badem
80 g Hindistan cevizi
Bir tutam tuz
120 g kuru vişne
100 g akçaağaç şurubu
50 g fındık yağı
100 g fıstık ezmesi
100 g bal
Hazırlanışı:
Kinoa ve yulafı bir tavada hafif kavurun. Soğuduktan sonra iri doğradığınız tuzsuz fıstık, keten tohumu, çiğ badem, Hindistan cevizi, tuz ve kuru meyvenizi ekleyip karıştırın. Bir sos tenceresinde akçaağac¸ şurubu, fındık yağı, fıstık ezmesi ve balı eritin. Kinoalı karışıma ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pis¸irin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.