Beş çayına çok pratik tahin dolgulu ve susamlı bisküvi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı mısır nişastası

1 yumurta

Yarım paket hamur kabartma tozu

2.5 su bardağı un

İç harcı için

1 su bardağı kadar tahin

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Kenarları için

Kavrulmuş susam



Hazırlanışı:

Ayçiçek yağı ve yumurtayı mikserle çırpın. Pudra şekeri, mısır nişastası, un, hamur kabartma tozu ekleyip yoğurun. Merdane ile ince açın ve yuvarlak bir kalıp ile parçalar kesin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Tahin ve pudra şekeri iyice karıştırın. İki kurabiye arasına tahin sürerek birbirine yapıştırın. Kenarlarına da tahin sürün ve kavrulmuş susama bulayarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.