Tahinli rulolar tarifi

Malzemeler:

6 baklava yufkası

1 su bardağı tahin

6 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Yufkayı düz bir zemine yayın. Tahini fırça ile üzerine sürün. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker serpiştirin ve üzerine bir yufka serin. Aynı işlemi tekrarlayarak yufkaları üst üste dizin. En üste ceviz içini serpin ve kısa kenarından başlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın. Ruloyu 2 parmak kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.