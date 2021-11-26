Tatlı krizine hızlı çözüm: Hurmalı Top tarifi

Hem leziz hem sağlıklı bir tatlı alternatifi arıyorsanız hurma topları tam size göre. Edwina Sponza'dan tatlı krizine dur diyecek leziz hurma topları tarifi! Hadi hemen başlayalımmmm...

Malzemeler

10 iri boy kuru hurma

1 avuç çiğ kabuksuz badem

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı vanilya

2 çorba kaşığı süt

Hazırlanışı

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve robottan geçirin. Hurmalar ezildikten sonra içine bademi ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kakao ve vanilyayı ilave edin, hurmalar çok kuruysa sütü de ekleyin. Karışımı biraz karıştırıp robottan alın ve elinizle yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar halinde şekillendirin ve kakaoya batırın.

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