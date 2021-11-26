Tatlı krizine hızlı çözüm: Hurmalı Top tarifi
Tatlı krizi geliyorum demez ve geldi mi de istediğini almadan gitmez. Kabul edelim ki o tatlı yenecek. O zaman seçimi sağlıklı ama tatmin edici bir tatlıdan yapmaya ne dersiniz? İşte Edwina Sponza'dan tatlı ihtiyacınızı karşılayacak nefis hurma topları tarifi
Hem leziz hem sağlıklı bir tatlı alternatifi arıyorsanız hurma topları tam size göre. Edwina Sponza'dan tatlı krizine dur diyecek leziz hurma topları tarifi! Hadi hemen başlayalımmmm...
Malzemeler
- 10 iri boy kuru hurma
- 1 avuç çiğ kabuksuz badem
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 çay kaşığı vanilya
- 2 çorba kaşığı süt
Hazırlanışı
Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve robottan geçirin. Hurmalar ezildikten sonra içine bademi ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kakao ve vanilyayı ilave edin, hurmalar çok kuruysa sütü de ekleyin. Karışımı biraz karıştırıp robottan alın ve elinizle yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar halinde şekillendirin ve kakaoya batırın.
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