Tatlı patatesli brownie tarifi

Malzemeler:

1 haşlanmış tatlı patates

3 yumurta

5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı bal

1 tatlı kaşığı vanilya özü

3/4 su bardağı un

70 g kakao

Tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

1 su bardağı damla çikolata

Yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü



Hazırlanışı:

Haşlanmış tatlı patates, yumurta, Hindistan cevizi yağı, bal ve vanilya özünü rondodan geçirip kenara alın. Ayrı bir kapta un, kakao, bir tutam tuz ve kabartma tozunu harmanlayın. Hazırladığınız karışıma harmanladığınız kuru malzemeleri ilave ederek karıştırın. Yağlanmış fırın kabına alarak önceden ısıtılmış 250 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. 2 Damla çikolatayı benmari usulü eritip üzerine Hindistan cevizi sütünü ekleyip karıştırın. Kekin üzerini bu sosla kaplayın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra dilimleyip servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.