Taze yaban mersinli bar tarifi

Malzemeler

2 muz

2 yumurta akı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı haşlanmış beyaz kinoa

Yarım su bardağı badem unu

1 paket kabartma tozu

1/2 su bardağı Hindistan cevizi unu

1 yemek kaşığı vanilya özütü

1/2 su bardağı süt

1 portakalın rendesi

50 g file fındık

100 g taze yaban mersini



Hazırlanışı

Derin bir karıştırma kabında muzları çatalla ezin. Yumurta aklarını çatalla çırpıp muzlara ekleyin. Diğer malzemeleri de sırasıyla ekleyerek iyice karıştırın. Dikdörtgen bir fırın kabını yağlayıp hazırladığınız karışımı fırın kabına aktarın ve iyice bastırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında soğutun. Dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

