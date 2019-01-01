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Taze yaban mersinli bar

Taze yaban mersinli bar tarifi

Malzemeler
2 muz
2 yumurta akı
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı haşlanmış beyaz kinoa
Yarım su bardağı badem unu
1 paket kabartma tozu
1/2 su bardağı Hindistan cevizi unu
1 yemek kaşığı vanilya özütü
1/2 su bardağı süt
1 portakalın rendesi
50 g file fındık
100 g taze yaban mersini

Hazırlanışı
Derin bir karıştırma kabında muzları çatalla ezin. Yumurta aklarını çatalla çırpıp muzlara ekleyin. Diğer malzemeleri de sırasıyla ekleyerek iyice karıştırın. Dikdörtgen bir fırın kabını yağlayıp hazırladığınız karışımı fırın kabına aktarın ve iyice bastırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında soğutun. Dilimleyip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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