Tia Maria pastası

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8 kişilik -

Malzemeler

75 gr un

30 gr granül kahve

3 yumurta

115 gr toz şeker

1 limonun rendelenmiş kabuğu

İç harcı için

175 gr labne peyniri

1 yemek kaşığı bal

15 ml kahve likörü

50 gr toz zencefil

Sos için

225 gr pudra şekeri

1 yemek kaşığı su



Hazırlanışı

2 yemek kaşığı şekersiz hazırlanmış kahve Fırını 190 derecede ısıtın. 20 santim çapında kelepçeli kek kalıbının içini yağlayın. Un ve kahveyi bir kaseye alın. Yumurtaları ve şekeri başka bir kaseye alın. Krema kıvamında olana kadar mikserle çırpın. Unlu karışımı azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Hazırladığınız harcı yuvarlak kalıbın içine dökün. Sıcak fırında 30-35 dakika pişirin. Izgara telinin üzerine alıp soğutun. İç harcı için, labne peyniri ve balı bir kaseye alıp karıştırın. Likör ve zencefili ekleyip karıştırmaya devam edin. Soğumuş olan keki enine ikiye kesin. Alttaki parçanın üzerine kremayı bir spatula yardımıyla yayın. Diğer kek parçasının kremanın üzerine kapatın. Sos için, pudra şekeri kahve ve suyu bir kasede karıştırın. Kekin üzerine dökün. Pastayı birkaç saat buzdolabında bekletin. Dilimleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.