Tiramisu tarifi

Malzemeler:

100 ml krema

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı vanilya esansı

100 g mascarpone peyniri

50 g granül kahve

1 paket kedidili bisküvi



Hazırlanışı:

Krema, toz şeker ve vanilya esansını geniş bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Krema kabarmaya başlayınca mascarpone peynirini ilave edip, bir spatula yardımıyla karıştırın. Kahveyi yayvan bir kaba alın. Kedidili bisküvileri kahve ile iyice ıslatıp servis kabınızın tabanına yayın. Üzerine peynirli kremayı yayıp, tekrar kahveye batırdığınız kedidili bisküvilerinden dizin. Tüm malzeme bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üzerine kakao serperek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.