Truffle dondurma

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6 kişilik -

Malzemeler

200 ml krema

150 gr kek

250 gr bitter çikolata

Üst kaplaması için

200 gr bitter çikolata

Sunum için

Antep fıstıklı

Çilekli ve çikolatalı dondurma

Külah

Yassı ahşap çubuklar



Hazırlanışı:

Kremayı bir sos tenceresine alıp ısıtın. Doğranmış çikolataları ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Keki mutfak robotunda ufalayıp çikolataya ekleyin ve soğumaya bırakın. Oda ısısına geldiğinde buzdolabına alıp iyice soğumasını sağlayın. Diğer yanda üzerini kaplamak için ayırdığımız çikolatayı küçük parçalara bölerek benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Buzdolabından çıkardıktan sonra büyük bir parça alıp elinizde şekil verin ve yassı çubuklara batırın. çubuklardan tutup eritilmiş çikolataya batırın ve formlarının bozulmaması için köpük bir bloğa batırıp buzlukta donmalarını sağlayın. Donduktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

