Truffle dondurma
6 kişilik
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Malzemeler
200 ml krema
150 gr kek
250 gr bitter çikolata
Üst kaplaması için
200 gr bitter çikolata
Sunum için
Antep fıstıklı
Çilekli ve çikolatalı dondurma
Külah
Yassı ahşap çubuklar
Hazırlanışı:
Kremayı bir sos tenceresine alıp ısıtın. Doğranmış çikolataları ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Keki mutfak robotunda ufalayıp çikolataya ekleyin ve soğumaya bırakın. Oda ısısına geldiğinde buzdolabına alıp iyice soğumasını sağlayın. Diğer yanda üzerini kaplamak için ayırdığımız çikolatayı küçük parçalara bölerek benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Buzdolabından çıkardıktan sonra büyük bir parça alıp elinizde şekil verin ve yassı çubuklara batırın. çubuklardan tutup eritilmiş çikolataya batırın ve formlarının bozulmaması için köpük bir bloğa batırıp buzlukta donmalarını sağlayın. Donduktan sonra servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.