Tuzlu minikler tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı zeytinyağı

1 yumurta akı

150 g tereyağı

1 çay bardağı çörekotu

1 yemek toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

3.5-4 su bardağı un

Tuz

Üzeri için

Yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Hamuru için, zeytinyağı ve yumurta akını geniş bir karıştırma kabında çırpın. Tereyağı, toz şeker, çörekotu, mahlep, kabartma tozu, un ve bir tutam kadar tuzu ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.