Üzümlü magador
- kişilik
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Malzemeler
350 gram krema
150 gram fil dişi çikolata
55 gram su
55 gram şeker
45 gram bal
40 gram nişasta
2 gram vanilya
100 gram beyaz üzüm
Kek için malzemeler:
85 gram tereyağ
125 gram bitter çikolata
85 gram pralin
15 gram kakao
85 gram un
200 gram toz şeker
150 gram yumurta,
75 gram ceviz
Hazırlanışı:
Su, şeker ve bal ocakta kaynatılır. Nişasta ve vanilya eklenir. Çikolata doğranır, içine atılır. Krema mikserde çırpılır. Hazırlanan sos kremaya yedirilir. Üzüm doğranır, kremaya eklenir.
Browni kekin yapılışı: Tereyağ ve şeker mikserde kabartılır. Yumurta yavaş yavaş yedirilir. Un, şeker, ceviz, kakao azar azar eklenir. Pralin yedirilir. Bitter çikolata eritilip karışıma yedirilir. 170°C’de 35 dakika pişirilir.
Browni dikdörtgen kalıba yerleştirilir. Üzerine hazırlanan mus dökülür. Dolapta soğumaya bırakılır. Daha sonra süslenip servise sunulur.