Üzümlü mini kornetler tarifi

Malzemeler:

1 yumurtanın akı

55 g pudra şekeri

1 paket vanilya

30 g tereyağı (Eritilmiş)

30 g toz badem

35 g un

Dolgusu için

50 g kuru üzüm

60 ml su

1 çubuk tarçın

200 g labne peyniri

2 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve her birine ikişer 6 cm’lik daireler çizin. Yumurta akı, elenmiş pudra şekeri ve vanilyayı çırpın. Tereyağı, badem ve elenmiş unu ekleyerek karıştırın. Karışımdan tatlı kaşığı ile alıp, dairelerin içine yayın ve fırında 4 dakika ya da hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp metal spatula yardımı ile hızlı bir şekilde yuvarlayarak kornet şekli verin. Malzeme bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Kuru üzümleri doğrayıp sos tenceresine alın. Su ve çubuk tarçını ekleyip, kısık ateşte 3-4 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Peyniri bal ile iyice çırpın. Üzümlerin içine ekleyip karıştırın ve kornetlerin içine doldurun. Üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.