Vanilya aromalı votka cheesecake

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6-8 kişilik -

Malzemeler

Alt taban için

100 gr tereyağı,

1 paket yulaflı

bisküvi

150 gr badem tozu

2 yemek kaşığı vanilya aromalı votka

1 çay kaşığı tarçın



Peynir Karışımı İçin

2 adet yumurta

1 paket vanilya

1,5 su bardağı toz şeker

2 paket krem peynir

1 paket labne peynir



Çilek Sos İçin

1 bardak çilek

1 çay bardağı pudra şekeri



Hazırlanışı:

Bir tencerede pudra şekeri ve çileği, çilekler sulanıncaya kadar pişirin. Süzgeçten geçirin ve soğutun. Fırını 180 derece ısıtın. Kelepçeli bir fırın kabına yağlı kağıt döşeyin, üzerini ve kenarlarını yağlayın. Alt tabanı için bisküvileri rondodan geçirin. Bir kapta bisküvileri ve badem tozunu tereyağıyla ezin, tarçını ve votkayı ekleyip karıştırın. Karışımı yağlı kağıdın üzerine yayın ve buzdolabında 10 dakika bekletin. Peynir karışımı için bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı mikserle çırpın. Peynirleri ekleyin, karıştırın (Karışım pütürlü olmamalı.)

Karışımı kelepçeli bir fırın kabına, badem tozunun üzerine dökün ve fırına atın. Üzeri hafif kahverengileşinceye kadar 45 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra önce ılımaya sonra buzdolabında 3-4 saat soğumaya bırakın. (Servis edilmeden bir gu¨n önce yapılması tavsiye edilir.) Marmelat, meyve veya meyveli dondurmayla, üzerine file badem serpiştirerek servis yapın.