Vanilyalı cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 bardak şeker

1/2 çay kaşığı vanilin

2 yumurta (hafi fçe çırpılmış)

1 1/3 un

1 paket kabartma tozu

1/3 bardak süt

1 bardak pudra şekeri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı limon suyu



Yapılışı

Muffin kalıplarına kağıt kapsulleri yerleştirin. Tereyağı,

şeker ve vanilini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden

sonra çırpın. Süt ve unu da iki ayrı parti halinde

ekleyin. Karışımı kalıplara paylaştırın. 180 derecede

ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

İçine hazırladığınız kremayı, krema torbası ile

doldurun. Alternatif olarak, üzerine pudra şekeri

eleyip, yarım kiraz şekerleme ile dekor yapabilirsiniz.



Süsleme

125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

250 gr. pudra şekeri

2 yemek kaşığı süt



Yapılışı

Tereyağını mikser ile beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. İçine pudra şekerini ve sütü iki ayrı seferde ekleyip karıştırmaya devam edin. Kıvam aldığında krema torbasıyla dairesel hareketler uygulayarak cupcake üzerine sürebilirsiniz. Arzuya göre gıda boyası ile renklendirebilir, çeşitli şeker dekorlar uygulayabilirsiniz.



