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Vanilyalı cupcake

 12 kişilik   -
Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1/2 bardak şeker
1/2 çay kaşığı vanilin
2 yumurta (hafi fçe çırpılmış)
1 1/3 un
1 paket kabartma tozu
1/3 bardak süt
1 bardak pudra şekeri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı
Muffin kalıplarına kağıt kapsulleri yerleştirin. Tereyağı,
şeker ve vanilini krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden
sonra çırpın. Süt ve unu da iki ayrı parti halinde
ekleyin. Karışımı kalıplara paylaştırın. 180 derecede
ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.
İçine hazırladığınız kremayı, krema torbası ile
doldurun. Alternatif olarak, üzerine pudra şekeri
eleyip, yarım kiraz şekerleme ile dekor yapabilirsiniz.

Süsleme
125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
250 gr. pudra şekeri
2 yemek kaşığı süt

Yapılışı
Tereyağını mikser ile beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. İçine pudra şekerini ve sütü iki ayrı seferde ekleyip karıştırmaya devam edin. Kıvam aldığında krema torbasıyla dairesel hareketler uygulayarak cupcake üzerine sürebilirsiniz. Arzuya göre gıda boyası ile renklendirebilir, çeşitli şeker dekorlar uygulayabilirsiniz.

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