Vanilyalı cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1/2 bardak şeker
1/2 çay kaşığı vanilin
2 yumurta (hafi fçe çırpılmış)
1 1/3 un
1 paket kabartma tozu
1/3 bardak süt
1 bardak pudra şekeri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı
Muffin kalıplarına kağıt kapsulleri yerleştirin. Tereyağı,
şeker ve vanilini krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden
sonra çırpın. Süt ve unu da iki ayrı parti halinde
ekleyin. Karışımı kalıplara paylaştırın. 180 derecede
ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.
İçine hazırladığınız kremayı, krema torbası ile
doldurun. Alternatif olarak, üzerine pudra şekeri
eleyip, yarım kiraz şekerleme ile dekor yapabilirsiniz.
Süsleme
125 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
250 gr. pudra şekeri
2 yemek kaşığı süt
Yapılışı
Tereyağını mikser ile beyazlaşıp
kabarana kadar çırpın. İçine pudra
şekerini ve sütü iki ayrı seferde
ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kıvam aldığında krema torbasıyla
dairesel hareketler uygulayarak
cupcake üzerine sürebilirsiniz.
Arzuya göre gıda boyası ile
renklendirebilir, çeşitli şeker
dekorlar uygulayabilirsiniz.