Vişne - Çikolatalı cupcake
6 kişilik
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Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yumurta
150 gr. un
1/2 kahve fincanı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket toz vanilya
2 yemek kaşığı kakao
20 adet vişne
Yapılışı
Tereyağı ve pudra şekeri krema kıvamına gelene dek
çırpın. Yumurtaları teker teker karışıma yedirin. Un,
kakao, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin.
Sütü ilave edin. Cupcake kağıtlarının içini bir parmak
doldurun, içine 2-3 tane vişne batırın, üzerini tekrar
doldurun. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında
yaklaşık 20 dakika pişirin.
Süslemesi
Cupcake’lerinizin üzerini sarı
şeker hamuru ile kaplayın. Üzerini
kaplan haline getireceğiniz şeker
hamurları ile süsleyin. Ufacık pati
izleri de yapabilirsiniz.