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Vişne - Çikolatalı cupcake

 6 kişilik   -
Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yumurta
150 gr. un
1/2 kahve fincanı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket toz vanilya
2 yemek kaşığı kakao
20 adet vişne

Yapılışı
Tereyağı ve pudra şekeri krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker karışıma yedirin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin. Sütü ilave edin. Cupcake kağıtlarının içini bir parmak doldurun, içine 2-3 tane vişne batırın, üzerini tekrar doldurun. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Süslemesi
Cupcake’lerinizin üzerini sarı şeker hamuru ile kaplayın. Üzerini kaplan haline getireceğiniz şeker hamurları ile süsleyin. Ufacık pati izleri de yapabilirsiniz.

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