Vişne & Hindistan cevizi dilimi tarifi

Malzemeler

75 g rendelenmiş taze Hindistan cevizi

240 g beyazlatılmış badem

2 yemek kaşığı bal

50 g eritilmiş Hindistan cevizi yağı

Vişneli katman için

250 g doğranmış çilek

300 g çekirdekleri çıkarılmış vişne

90 g bal

2 yemek kaşığı buğday kepeği

Üzeri için

40 g rendelenmiş taze Hindistan cevizi



Hazırlanışı

Rendelenmiş Hindistan cevizi ve bademleri bir mutfak robotu ile iyice çekin. Bal ve Hindistan cevizi yağını da ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine koyup bastırın. 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Vişneli katman için çilek, vişne, bal ve buğday kepeğini mutfak robotunda pürüzsüz olana kadar çekin. Hindistan cevizi katmanının üstüne yayın ve 1 saat kadar buzdolabında soğutun. Kalıplar halinde kesin ve taze Hindistan cevizi serpiştirin. Buzdolabına alıp iyice soğuyana kadar bekletip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

