Vişne & Hindistan cevizi dilimi tarifi
Malzemeler
75 g rendelenmiş taze Hindistan cevizi
240 g beyazlatılmış badem
2 yemek kaşığı bal
50 g eritilmiş Hindistan cevizi yağı
Vişneli katman için
250 g doğranmış çilek
300 g çekirdekleri çıkarılmış vişne
90 g bal
2 yemek kaşığı buğday kepeği
Üzeri için
40 g rendelenmiş taze Hindistan cevizi
Hazırlanışı
Rendelenmiş Hindistan cevizi ve bademleri bir mutfak robotu ile iyice çekin. Bal ve Hindistan cevizi yağını da ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine koyup bastırın. 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Vişneli katman için çilek, vişne, bal ve buğday kepeğini mutfak robotunda pürüzsüz olana kadar çekin. Hindistan cevizi katmanının üstüne yayın ve 1 saat kadar buzdolabında soğutun. Kalıplar halinde kesin ve taze Hindistan cevizi serpiştirin. Buzdolabına alıp iyice soğuyana kadar bekletip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.