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Vişne soslu sauyer bisküvili tatlı

 6-8 kişilik
Malzemeler
3 paket vanilyalı puding
1 paket sauyer (kedi dili) bisküvi
Süt (1 paket puding için 3,5 su bardağı,
1,5 paket için 5,25 su bardağı)
Vişne suyu (1 paket puding için 3,5 su bardağı, 1,5 paket için 5,25 su bardağı)

Hazırlanışı
Bisküvileri dikdörtgen borcama dizin. Vanilyalı pudingi bisküvilerin üzerine dökün, pudingin biraz soğumasını ve üzerinin kaymaklanmasını bekleyin. Geriye kalan 1,5 paket vanilyalı pudingi de yine üzerindeki tarife göre vişne suyuyla pişirin. Tatlının üzerine yavaşça dökün. Soğumaya bırakın, soğuduktan sonra servis edin.

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