Vişne soslu sauyer bisküvili tatlı
6-8 kişilik
Malzemeler
3 paket vanilyalı puding
1 paket sauyer (kedi dili) bisküvi
Süt (1 paket puding için 3,5 su bardağı,
1,5 paket için 5,25 su bardağı)
Vişne suyu (1 paket puding için 3,5 su bardağı, 1,5 paket için 5,25 su bardağı)
Hazırlanışı
Bisküvileri dikdörtgen borcama dizin.
Vanilyalı pudingi bisküvilerin üzerine
dökün, pudingin biraz soğumasını ve
üzerinin kaymaklanmasını bekleyin. Geriye
kalan 1,5 paket vanilyalı pudingi de yine
üzerindeki tarife göre vişne suyuyla pişirin.
Tatlının üzerine yavaşça dökün. Soğumaya
bırakın, soğuduktan sonra servis edin.