Vişne soslu sauyer bisküvili tatlı

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6-8 kişilik

Malzemeler

3 paket vanilyalı puding

1 paket sauyer (kedi dili) bisküvi

Süt (1 paket puding için 3,5 su bardağı,

1,5 paket için 5,25 su bardağı)

Vişne suyu (1 paket puding için 3,5 su bardağı, 1,5 paket için 5,25 su bardağı)



Hazırlanışı

Bisküvileri dikdörtgen borcama dizin. Vanilyalı pudingi bisküvilerin üzerine dökün, pudingin biraz soğumasını ve üzerinin kaymaklanmasını bekleyin. Geriye kalan 1,5 paket vanilyalı pudingi de yine üzerindeki tarife göre vişne suyuyla pişirin. Tatlının üzerine yavaşça dökün. Soğumaya bırakın, soğuduktan sonra servis edin.