Vişneli buz çubukları

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Malzemeler

½ kg tatlı vişne

½ su bardağı şeker

1 yemek kaşığı balsamik sirke



Hazırlanışı:

Vişneleri ayıklayın. Üzerine şekeri serperek karıştırın ve yaklaşık 20 dakika oda sıcaklığında bekleterek şekerin erimesini ve vişnenin suyunu bırakmasını sağlayın. Karışımı mutfak robotuna alın, üzerine balsamik sirkeyi de ekleyerek püre haline getirin. Bu karışımı “meyveli buz” kalıplarının içine doldurun. Çubukları kalıpların ortasına takın, tamamen donuncaya kadar en az üç saat dondurucuda bekletin.

