Vişneli buz çubukları tarifleri

Malzemeler:

500 g tatlı vişne

50 g şeker

1 yemek kaşığı balsamik sirke



Hazırlanışı:

Vişneleri ayıklayın. Üzerine şekeri serperek karıştırın. Yaklaşık 20 dakika oda sıcaklığında bekleterek, şekerin erimesini ve vişnenin suyunu bırakmasını sağlayın. Karışımı blender’a alıp, üzerine balsamik sirkeyi de ekleyerek püre haline getirin. Bu karışımı buz ya da dondurma kalıplarına doldurun. Çubukları kalıpların ortasına takın. Tamamen donuncaya kadar en az üç saat dondurucuda bekletin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.