Vişneli Cupcake
10 kişilik
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Malzemeler
250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
200 gr. bitter çikolata
75 gr. taze ya da dondurulmuş vişne
50 gr. fındık
80 gr. kakao
1/2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
200 gr. şeker
4 yumurta
1 portakal kabuğu rendesi
Yapılışı
Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Karışıma
vişne ve fındıkları ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu
ve şekeri aynı kaba koyun, karıştırın. Unlu karışıma
çikolatalı karışımı ekleyip iyice çırpın. Yumurtaları
tek tek ekleyip iyice karıştırın. 175 derecede ısıtılmış
fırında 25 dakika pişirin.
Süslemesi
Keklerin üzerine çikolata eritip
sürün. Sonra da pembe renkli
şeker hamuru ile kaplayın. En
üste ise kalıplar yardımıyla
beyaz hamurdan çiçekler
yapın. İsteğe göre renkli pirinç
patlağı şekerlemelerle de
süsleyebilirsiniz.