Vişneli Cupcake

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10 kişilik -

Malzemeler

250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

200 gr. bitter çikolata

75 gr. taze ya da dondurulmuş vişne

50 gr. fındık

80 gr. kakao

1/2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

200 gr. şeker

4 yumurta

1 portakal kabuğu rendesi



Yapılışı

Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Karışıma vişne ve fındıkları ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve şekeri aynı kaba koyun, karıştırın. Unlu karışıma çikolatalı karışımı ekleyip iyice çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyip iyice karıştırın. 175 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.



Süslemesi

Keklerin üzerine çikolata eritip sürün. Sonra da pembe renkli şeker hamuru ile kaplayın. En üste ise kalıplar yardımıyla beyaz hamurdan çiçekler yapın. İsteğe göre renkli pirinç patlağı şekerlemelerle de süsleyebilirsiniz.

