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Vişneli Cupcake

 10 kişilik   -
Malzemeler
250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
200 gr. bitter çikolata
75 gr. taze ya da dondurulmuş vişne
50 gr. fındık
80 gr. kakao
1/2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
200 gr. şeker
4 yumurta
1 portakal kabuğu rendesi

Yapılışı
Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Karışıma vişne ve fındıkları ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve şekeri aynı kaba koyun, karıştırın. Unlu karışıma çikolatalı karışımı ekleyip iyice çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyip iyice karıştırın. 175 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Süslemesi
Keklerin üzerine çikolata eritip sürün. Sonra da pembe renkli şeker hamuru ile kaplayın. En üste ise kalıplar yardımıyla beyaz hamurdan çiçekler yapın. İsteğe göre renkli pirinç patlağı şekerlemelerle de süsleyebilirsiniz.

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