Vişneli mini cheesecake

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6 kişilik -

Malzemeler

40 gr badem (kabukları soyulmuş)

1 su bardağı un

¼ su bardağı toz şeker

10 gr Hindistan cevizi

1 yumurta sarısı

75 gr tereyağı

1 tutam tuz

Dolgusu için

400 gr labne peyniri

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı süzme yoğurt

8 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta

1 paket vanilya

1 çay bardağı vişne püresi

Üzeri için

500 gr çekirdeği çıkarılmış vişne

1 çay bardağı su

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası



Hazırlanışı:

Hamur için gerekli tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Hamuru mini cupcake kalıplarının içine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Geniş bir kaseye labne peyniri ve süzme yoğurdu alıp mikserle çırpın. Şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, yumurta, vanilya ve vişne püresini ilave edin. Karışımı önceden hazırlayıp soğuttuğunuz tabanların üzerine paylaştırın. önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Cheesecake’ler soğuyana kadar fırından çıkarmayın. Vişne sosu için vişne, şeker ve suyu sos tenceresine alın. Orta ısıda kaynatmadan pişirin. Blender yardımıyla püre haline getirin. Mısır nişastasını soğuk suyla bir kasede karıştırın ve vişne püresine ekleyin. Koyulaşana kadar pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Daha önceden soğumuş olan cheesecake’lerin üzerine paylaştırın. Soğuk servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.