Vişneli ve bademli top kurabiye tarifi

Malzemeler:

150 g tereyağı

100 g pudra şekeri

Yarım çay kaşığı vanilya

1 yumurta

Yarım su bardağı toz badem

250 g un

1 tutam tuz

1 su bardağı dondurulmuş vişne

Üzeri için:

2 yumurta akı

2 su bardağı file badem



Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şekeri, tuz ve vanilyayı derin bir karıştırma kabına alarak mikser yardımıyla çırpın. Yumurtayı ilave edin. Toz badem ve unu ekleyip 1-2 dakika yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru hafif unlanmış tezgah üzerinde 5-6 mm kalınlığında açın. Yuvarlak kurabiye kalıbıyla hamurdan parçalar kesin. Ortalarına vişne taneleri koyup hamuru yuvarlayın. Topları yumurta akına batırıp üzerlerini file bademle kaplayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden 165 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.