Yaban mersinli bisküvi tarifi

Malzemeler:

200 g tereyağı, oda ısısında

160 g pudra şekeri

1 paket vanilya

240 g un

50 g pirinç unu

40 g mısır nişastası

90 g kurutulmuş yaban mersini

1-1.5 yemek kaşığı süt

Kenarları için

60 g beyaz çikolata

Rendelenmiş Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şekeri ve vanilyayı mutfak robotunda karıştırın. Elenmiş un, pirinç unu ve nişastayı ekleyerek ekmek kırıntısı gibi olana kadar karıştırmaya devam edin. Hamuru bir kaba aktarıp toparlanıncaya kadar sütü ekleyin. Kuru yaban mersinini ilave edin. Hamuru 2 parçaya ayırın. Unlanmış zeminde pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurup 6-7 cm çapında yuvarlayarak şekil verin. Her bir ruloyu yağlı kağıda sarıp 1 saat derin dondurucuda soğutun. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Hamurları 1‘er cm kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm aralıklarla dizin. 18-20 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip soğuyan bisküvilerin kenarlarına sürün. Kenarlarını Hindistan cevizine bulayarak yağlı kağıt üzerine dizin. Çikolata donuncaya kadar beklettikten sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.