menu

close

menu

close

menu

close

Yabanmersinli sütlü tatlı

Severek tüketececeğiniz Yabanmersinli sütlü tatlı tarifi

Malzemeler:
1 tatlı kaşığı toz jelatin
Yarım çay bardağı süt
1.5 su bardağı krema
2 yemek kaşığı toz tatlandırıcı (opsiyonel)
1 çubuk vanilya
Üzeri için
Yarım su bardağı taze yabanmersini (blueberry)

Hazırlanışı:
Toz jelatini bardağa alıp üzerine süt dökerek karıştırın. Bıçağın uç kısmıyla vanilya çubuğunu uzunlamasına kesin ve çekirdekli kısmı çıkartın. Krema ve vanilya çekirdeklerini sos tenceresine alıp orta ateşte ısıtın. Küçük baloncuklar çıkmaya başlayınca jelatinli sütü ve toz tatlandırıcıyı ekleyip, jelatin tamamen eriyinceye kadar karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı kaselere paylaştırıp oda ısısına gelinceye kadar bekletin. Daha sonra buzdolabına alarak 2-3 saat bekletin. Üzerine yaban mersini ekleyip nane yapraklarıyla süsleyerek soğuk servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bademli krokan
Pembe düş
Banoffee pie
Siyah üzüm muhallebisi
Karamelli fındıklı tatlı
Ananaslı chia pudingi
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bademli krokan
Pembe düş
Banoffee pie
Siyah üzüm muhallebisi
Karamelli fındıklı tatlı
Ananaslı chia pudingi

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.