Severek tüketececeğiniz Yabanmersinli sütlü tatlı tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı toz jelatin

Yarım çay bardağı süt

1.5 su bardağı krema

2 yemek kaşığı toz tatlandırıcı (opsiyonel)

1 çubuk vanilya

Üzeri için

Yarım su bardağı taze yabanmersini (blueberry)



Hazırlanışı:

Toz jelatini bardağa alıp üzerine süt dökerek karıştırın. Bıçağın uç kısmıyla vanilya çubuğunu uzunlamasına kesin ve çekirdekli kısmı çıkartın. Krema ve vanilya çekirdeklerini sos tenceresine alıp orta ateşte ısıtın. Küçük baloncuklar çıkmaya başlayınca jelatinli sütü ve toz tatlandırıcıyı ekleyip, jelatin tamamen eriyinceye kadar karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı kaselere paylaştırıp oda ısısına gelinceye kadar bekletin. Daha sonra buzdolabına alarak 2-3 saat bekletin. Üzerine yaban mersini ekleyip nane yapraklarıyla süsleyerek soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.