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Yalancı krem karamel

Karamel tadını sevenlere nefis bir öneri

Malzemeler:
1 lt süt
1 su bardağı şeker
1 su bardağı un
1 yumurta
2 paket vanilya
Karamel için
1 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:
Karamel için 1 bardak toz şekeri bir sos tavasında, orta ateşte karıştırarak rengi kahverengi oluncaya kadar pişirin. Karameli, fırına dayanıklı kaselere 1’er çorba kaşığı olarak paylaştırın. Tüm malzemeleri bir tencerede çırpıcı ile karıştırın ve orta ısıda devamlı karıştırarak, muhallebiyi pişirin. Ocaktan almadan hemen önce vanilyaları ilave ederek yeniden karıştırın. Hazırladığınız muhallebiyi kaselerdeki karamelin üzerlerine paylaştırın. Ardından yaklaşık 6-8 saat buzdolabında bekletin. Servis tabağına tatlıları ters çevirip servise sunun.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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