Yer fıstıklı poş kurabiye tarifi

Malzemeler:

200 g tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı vanilya

330 g un

Üzeri için:

Yer fıstığı



Hazırlanışı:

Tereyağı ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabına alıp mikserle çırpın. Yumurtayı, limon kabuğu rendesi, un ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Hamuru ucuna yıldız duy taktığınız bir sıkma torbasına doldurun. 5 cm uzunluğunda şeritler halinde aralıklı olarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıkın. Ortalarına bütün yer fıstığı koyun. 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.