Yerfıstıklı ve çikolatalı çubuklar
- kişilik
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Malzemeler
115 gr yumuşatılmış tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yumurta
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı karbonat
1 tutam tuz
Üzeri için
150 gr bitter çikolata
100 gr iri çekilmiş yerfıstığı
Hazırlanışı
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Şeker, tereyağı, vanilya ve yumurtayı derin bir kasede çırpın. Ayrı bir kasede un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu harmanlayıp azar azar tereyağlı karışıma ekleyin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse biraz daha un ilave edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve uzun çubuk şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin ve önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Çikolatayı parçalara bölüp benmari usulü eritin. Çikolata eriyip ılındıktan sonra kurabiyelerin yarısını çikolataya batırıp çıkarın ve iri çekilmiş yerfıstığı ile kaplayın. Izgara telinin üzerine alıp buzdolabında soğutun.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.