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Yılbaşı süslü cupcake

 24-30 kişilik   -
Malzemeler
113 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
130 gr. şeker
3 yumurta
195 gr. un
1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
60 ml. süt
2 paket vanilya

Yapılışı
Şeker, vanilya ve tereyağını mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Ayrı bir kasede un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın. Hamuru mikserin düşük hızında çırparken bir yandan azar azar un karışımını ve sütü ekleyin. Mini cupcake kaplarına kağıt yerleştirip hamuru içlerine paylaştırın. 170 dereceye ayarlanmış fırında 18-20 dakika pişirin.

Süslemesi
Bir paket toz krem şantiyi 1 çay bardağı süt ile çırpın. Daha sonra kekin üzerine sürün. Şeker hamurlarını oklava ile açın. Kalıplar yardımıyla yapraklar yapın. Keklerin üzerine koyun. Yanına renkli şekerler serpiştirin.

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