Yılbaşı süslü cupcake
24-30 kişilik
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Malzemeler
113 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
130 gr. şeker
3 yumurta
195 gr. un
1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
60 ml. süt
2 paket vanilya
Yapılışı
Şeker, vanilya ve tereyağını mikserle çırpın.
Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam
edin. Ayrı bir kasede un, kabartma tozu ve tuzu
harmanlayın. Hamuru mikserin düşük hızında
çırparken bir yandan azar azar un karışımını ve sütü
ekleyin. Mini cupcake kaplarına kağıt yerleştirip
hamuru içlerine paylaştırın. 170 dereceye ayarlanmış
fırında 18-20 dakika pişirin.
Süslemesi
Bir paket toz krem şantiyi
1 çay bardağı süt ile çırpın.
Daha sonra kekin üzerine sürün.
Şeker hamurlarını oklava ile açın.
Kalıplar yardımıyla yapraklar
yapın. Keklerin üzerine koyun.
Yanına renkli şekerler serpiştirin.