Yoğurt tatlısı

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8-10 kişilik

Malzemeler

3 adet yumurta

4 fincan toz şeker

3 fincan yoğurt

6 fincan un

1 paket kabartma tozu

1 adet limonun kabuk rendesi



Şerbet İçin

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

½ limonun suyu



Hazırlanışı

Bir tencereye su ve şekeri ilave edip kaynatın. Ocaktan almadan biraz önce limon suyunu ekleyin. Şerbeti soğumaya bırakın. Geniş bir kapta yumurta ve şekeri 5 dakika boyunca çırpın. Bu aşama tatlının yumurta kokmaması için önemli. Çırpılan karışıma yoğurdu, unu, kabartma tozunu ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyip güzelce karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisine hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişirin. Fırından çıkan keke ½ su bardağı su dökün, üzerini bir tepsiyle kapatıp 1 dakika kadar bekleyin. Süre dolunca üstteki tepsiyi alın, şerbeti bir kepçe yardımıyla dökün. (Şerbet soğuk, tatlı sıcak olmalı) Dilimlediğiniz tatlıları üzerine hindistan cevizi serperek soğuk servis edin.