Yoğurt tatlısı
8-10 kişilik
Malzemeler
3 adet yumurta
4 fincan toz şeker
3 fincan yoğurt
6 fincan un
1 paket kabartma tozu
1 adet limonun kabuk rendesi
Şerbet İçin
4 su bardağı şeker
4 su bardağı su
½ limonun suyu
Hazırlanışı
Bir tencereye su ve şekeri ilave edip
kaynatın. Ocaktan almadan biraz önce
limon suyunu ekleyin. Şerbeti soğumaya
bırakın. Geniş bir kapta yumurta ve şekeri
5 dakika boyunca çırpın. Bu aşama tatlının
yumurta kokmaması için önemli. Çırpılan
karışıma yoğurdu, unu, kabartma tozunu
ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyip
güzelce karıştırın. Yağlanmış bir fırın
tepsisine hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış
200 dereceli fırında pişirin. Fırından çıkan
keke ½ su bardağı su dökün, üzerini bir
tepsiyle kapatıp 1 dakika kadar bekleyin.
Süre dolunca üstteki tepsiyi alın, şerbeti bir
kepçe yardımıyla dökün. (Şerbet soğuk, tatlı
sıcak olmalı) Dilimlediğiniz tatlıları üzerine
hindistan cevizi serperek soğuk servis edin.