Yoğurtlu meyve salatası tarifi

Malzemeler:

8 kedidili bisküvi

2 su bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı pudra şeker

2 çay bardağı kayısı suyu

1 elma

1 su bardağı mısır gevreği

Yarım çay bardağı dondurulmuş böğürtlen

1 muz

Yarım çay bardağı dondurulmuş vişne

Yarım çay bardağı frenk üzümü



Hazırlanışı:

Servis yapacağınız kuplara kedidili bisküvileri ikişer yerleştirin. Bir çay bardağı kayısı suyuyla bisküvileri ıslatın. Yoğurdu kalan kayısı suyu ve pudra şekerle çırparak inceltin. Karışımın yarısını bisküvilerin üzerine paylaştırın. Elma ve muzu küp doğrayın. Yoğurdun üzerine dizin. Tekrar yoğurtla kaplayıp üzerine bol mısır gevreği serpin. Böğürtlen, vişne ve frenk üzümüyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.