Yoğurtlu meyve salatası tarifi
Malzemeler:
8 kedidili bisküvi
2 su bardağı yoğurt
2 tatlı kaşığı pudra şeker
2 çay bardağı kayısı suyu
1 elma
1 su bardağı mısır gevreği
Yarım çay bardağı dondurulmuş böğürtlen
1 muz
Yarım çay bardağı dondurulmuş vişne
Yarım çay bardağı frenk üzümü
Hazırlanışı:
Servis yapacağınız kuplara kedidili bisküvileri ikişer yerleştirin. Bir çay bardağı kayısı suyuyla bisküvileri ıslatın. Yoğurdu kalan kayısı suyu ve pudra şekerle çırparak inceltin. Karışımın yarısını bisküvilerin üzerine paylaştırın. Elma ve muzu küp doğrayın. Yoğurdun üzerine dizin. Tekrar yoğurtla kaplayıp üzerine bol mısır gevreği serpin. Böğürtlen, vişne ve frenk üzümüyle süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.