Hafif, nefis bir yoğurtlu ve limonlu cheesecake tarifi

Malzemeler:

500 gr süzme yoğurt

200 gr labne peyniri

3 yumurta

1 su bardağı tozşeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı limonun suyu

2 yemek kaşığı krema

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

2 paket yulaflı bisküvi

125 gr tereyağı

Sos için

50 gr tereyağı

110 gr toz şeker

1 yumurta

1 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Yarım çay bardağı limon suyu

Üzeri için

Yarım çay bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı pudra şeker

Taze meyve

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Bisküvileri robotta toz haline getirin. Tereyağını eritip bisküviye ekleyerek iyice karıştırın. Kelepçeli kalıbın dibini yağlı kağıtla kaplayın. Bisküvileri kalıbın tabanına bastırarak yayın. Buzdolabında 30 dakika kadar bekletin. Süzme yoğurtu karıştırma kabına alın. Labne peyniri, şeker, un, krema, rendelenmiş limon kabuğu ve limon suyunu ekleyip mikserle 3 dakika çırpın. Teker teker yumurtaları ilave edin ve karıştırın. Karışımı kalıptaki bisküvilerin üzerine doldurun ve 180 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 50 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda ısısına gelinceye kadar bekletin ve 1 gece buzdolabında dinlendirin. Sos malzemelerinin hepsini cam kaseye alın ve içi kaynar su dolu bir sos tenceresine yerleştirin. Kıvamlı bir sos elde edinceye kadar (yaklaşık 20 dakika) sürekli karıştırın. Kaseyi su dolu tencereden çıkarıp soğumaya bırakın. Sosu, cheesecake üzerine yayın ve buzdolabında 2 saat soğutun. Süzme yoğurt ve pudra şekeri karıştırıp yağlı kağıttan yapılmış külahın içine doldurun. Cheesecake’i dilimleyerek üzerine süzme yoğurttan sıkın. Kenarlarına Antep fıstığı yapıştırıp, nane yaprağı ve meyvelerle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.