Yulaf ezmeli kurabiye tarifi

Malzemeler:

1 tam yumurta

1 adet yumurta beyazı

14 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

4 adet kırılmış ceviz

1 adet ezilmiş olgun muz

1 paket vanilya



Hazırlanışı:

Fırını önceden 180° C’ye kadar ısıtın. 1 tam yumurta ve 1 adet yumurta beyazını iyice çırpın, içine diğer tüm malzemeleri ilave edip karıştırın. 20 dakika bekletin ve kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye porsiyonlayın (15 adet kurabiye oluyor). 15-20 dakika pişirin.