Yulaf ezmeli kurabiye tarifi
Malzemeler:
1 tam yumurta
1 adet yumurta beyazı
14 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tarçın
4 adet kırılmış ceviz
1 adet ezilmiş olgun muz
1 paket vanilya
Hazırlanışı:
Fırını önceden 180° C’ye kadar ısıtın. 1 tam yumurta ve 1 adet yumurta beyazını iyice çırpın, içine diğer tüm malzemeleri ilave edip karıştırın. 20 dakika bekletin ve kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye porsiyonlayın (15 adet kurabiye oluyor). 15-20 dakika pişirin.