Yulaf keyfi tarifi
Malzemeler:
240 g yulaf
80 g esmer şeker
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
200 g yulaf
1 çay kaşığı toz tarçın
2 adet büyük, hafifçe çırpılmış yumurta
80 g yağsız süt
40 g eritilmiş tereyağı
50 g rendelenmiş elma
1/2 şeftali
50 g ahududu
Hazırlanışı:
Fırını 175 derecede ısıtın. Derin bir kapta yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, tuz ve tarçını karıştırın. Başka bir kapta yumurta, süt ve tereyağını iyice karıştırıp, kuru malzemelere ekleyin. Şeftaliyi küçük küçük doğrayıp, elma ve ahududuyla birlikte karışıma ekleyin. Dört köşesini yağladığınız bir cam kaba yayarak, fırında 35-40 dakika pişirin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.