Yulaf keyfi tarifi

Malzemeler:

240 g yulaf

80 g esmer şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

200 g yulaf

1 çay kaşığı toz tarçın

2 adet büyük, hafifçe çırpılmış yumurta

80 g yağsız süt

40 g eritilmiş tereyağı

50 g rendelenmiş elma

1/2 şeftali

50 g ahududu



Hazırlanışı:

Fırını 175 derecede ısıtın. Derin bir kapta yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, tuz ve tarçını karıştırın. Başka bir kapta yumurta, süt ve tereyağını iyice karıştırıp, kuru malzemelere ekleyin. Şeftaliyi küçük küçük doğrayıp, elma ve ahududuyla birlikte karışıma ekleyin. Dört köşesini yağladığınız bir cam kaba yayarak, fırında 35-40 dakika pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.