Zencefilli fudge

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24 adet kişilik 35 dakika

Malzemeler

1 çorba kaşığı bal şurubu

1/2 su bardağı süt

2.5 su bardağı şeker

125 gr. tereyağı

397 gr. bir konserve kutusu yoğunlaştırılmış süt

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

80 gr. kristalize zencefil



Hazırlanışı

Balı, sütü, şekeri ve tereyağını bir sos tenceresinde orta ateşte eritin, şeker tamamen çözülene kadar karıştırın. Yoğunlaştırılmış sütü ekleyin ve tahta bir kaşık ile soluk altın-kahve arası bir ton yakalayana kadar yaklaşık 25 dakika karıştırın. Ocağı kapatın, vanilya ve zencefili ekleyip 15 saniye karışıma yedirin. Tereyağı ile yağlanmış bir tepsiye karışımı dökün ve soğuması için bırakın. Kare parçalar halinde kesin. Dilerseniz üzerini kristal zencefil parçalarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Not: Kristalize zencefili marketlerin kurutulmuş meyve reyonlarında bulabilirsiniz.