Zencefilli sepette dondurma tarifi

Malzemeler:

250 gr vanilyalı dondurma

Krokan için

50 gr soyulmuş badem

170 gr toz şeker

2 yemek kaşığı su

Sepetler için

25 gr tereyağı

1 yemek kaşığı bal

30 gr toz şeker

1/4 tatlı kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

15 gr un



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı, bal ve toz şekeri bir tencerede eriyene kadar kısık ateşte pişirin. Toz zencefil, portakal kabukları ve unu ilave edip yumuşayana kadar karıştırın. Yağlı kağıdı hafif yağlayın ve karışımdan 2 tatlı kaşığı alıp, yağlı kağıtlara dökün. 5’er cm’lik daire şeklinde yayın. Üzeri iyice kızarana kadar 12-14 dakika pişirin. Fırından alınca sertleşmeleri için 1 dakika bekletin. Spatula yardımıyla kaldırıp sufle kabı ya da kahve fincanının etrafını kaplayın. Sepet şeklini alması için kenarlarına elinizle kıvrımlar yapın. Soğuyunca sepetleri kalıplardan çıkarın. Su, toz şeker ve bademleri yüksek ateşte şeker eriyip rengi koyulaşıncaya kadar pişirin. Karışımı yağlı kağıt üzerine dökün ve tamamen soğuyana kadar bekleyin. Mutfak robotundan geçirip parçalayın. Zencefil sepetlerinin içine dondurmayı paylaştırıp üzerini krokanlarla süsleyerek servis yapın.