Zerde tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

8 su bardağı su

2.5 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı gül suyu

1 tutam safran

1 çay kaşığı zerdeçal

Süslemek için

Kuşüzümü, çamfıstığı, ince çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Safranı, gülsuyu içinde 2 saat bekletin. Kuş üzümlerini yıkayıp ayıklayın ve bir kaba alın. Yumuşayıp şişmesi için ılık suda bekletin. Nişastayı yarım bardak suda eritin. Pirinci yıkayıp bir tencereye alın. Kalan suyu ilave edip pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suda inceltilmiş nişasta, şeker, safranlı gülsuyunu ve zerdeçalı ekleyin. Sürekli karıştırarak bir taşım kaynatıp ateşi kısın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Zerdeyi ılınınca kaselere paylaştırın, üzerini süsleyin. Buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Soğuk servis yapın.