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Zeytinli sable

Zeytinli sable tarifi

Malzemeler:
200 g un
1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
8-9 dal taze biberiye
Karabiber
150 g tereyağı
Tuz

Hazırlanışı:
Un, rendelenmiş parmesan peyniri, zeytin, ince kıydığınız biberiye ve karabiberi geniş bir kasede karıştırın. Tereyağını ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Hamuru hafif unladığınız tezgah üzerine alıp yoğurun ve bir merdane yardımı ile açın. Hamurdan bir kalıp yardımıyla parçalar kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine tuz serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.


* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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