Acı zeytin salatası tarifi

Malzemeler:

1 kırmızı biber

1 sarı biber

150 gr kapari

6 orta boy patlıcan

1 kase (yaklaşık 300 gr) çeri domates

250 gr (karışık) yeşil ve siyah zeytin

2 yemek kaşığı beyaz şarap

8 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Sarımsakları ezin ve tavada 3 dakika sote edin. Ardından kırmızı biber, sarı biber, çeri domates ve beyaz şarabı ekleyip karıştırın. Son olarak patlıcanları küp küp doğrayıp ekleyin. Bu haliyle 30 dakika daha pişirin. Zeytin karışımını ve kapariyi ekleyin ve 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekledikten sonra hepsini karıştırın ve zeytinyağını ekleyip servis edin.