Acuka

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Kışa hazırlık!

- kişilik -

Melzemeler

5 yemek kaşığı tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

5 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Tuz



Hazırlanışı:

Zeytinyağını tavada ısıtın. Salçaları ekleyip birkaç dakika kavurun. Ocaktan almadan kısa bir süre önce ezilmiş sarımsakları da ilave ederek karıştırın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alıp kaşık yardımıyla ezdikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.