Akşama ne pişirsek?

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KUZU PİRZOLA

- kişilik -

Kuzu pirzolaları orta ateşte 16 dakika boyunca ızgarada pişirin. Ardından kekik, pulbiber ve zeytinyağıyla lezzetlendirin. Börülce, ispir fasulyesi, marş fasulyesi ve barbunyayı ayrı ayrı kaplarda sebze suyu, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiber ekleyip ocakta yaklaşık 30 dakika pişirin. Sadece marş fasulyesini 10 dakika pişirin. Ardından hepsinden birer tatlı kaşığı alarak bir kasede birleştirin. Güneş kurusu domates ve edamameyı ekleyip tabağın altına ve etlerin üzerine yerleştirin. Patates ve sucukları ince ince halka şeklinde kesin. Patatesleri kaynayan suya atın ve 4-5 dakika pişirin. Ardından sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Bir çorba kasesine yumurta kırın, üzerine tuz ve karabiberle çırpın. Patates altta kalacak şekilde patates ve sucukları üstüste dizin. Üç sucuk, dört patatesle bir servisi hazırlayın. Üzerine bir kürdan geçirin. Hazırladığınız yumurtalı karışıma, ardından una ve son olarak panço ununa batırıp 160 derece yağda kızartıp, kürdanı çıkarın. Kürdanın hizasından ikiye bölerek pirzolaların yanında koyun. Tabağı maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.