Akşama ne pişirsem?

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Mevsime ayak uydurun!

4 kişilik -

BALKABAĞI ÇORBASI

Soğanı ince ince doğrayın. Zencefilin kabuğunu soyup, ince ince dilimleyin. Tencerede zeytinyağını ısıtıp soğanları ve zencefilini ekleyin. Karıştırarak kavurun. Balkabaklarını ufak parçalar halinde tencereye ilave edip sebze/tavuk suyunu ekleyin. Balkabakları yumuşayınca el blenderı’yla ezin. Kremayı ilave edip kısık ateşte bir dakika daha pişirmeye devam edin. Tuz ve biberle tatlandırın. Servis için tavada tereyağını kızdırıp, adaçayı yapraklarını iki taraflı kızartın. Kaselere koyduğunuz çorbanın üzerine oda sıcaklığında krema gezdirip, adaçayı yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.