Alipaşa kebabı

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4 kişilik -

Malzemeler

900 gr dana puli

5 büyük boy soğan

2 domates

30 gr tereyağı

2 su bardağı su

1 demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Yufkalar için

12 baklava yufkası

75 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Tereyağı ve küçük parçalar şeklinde doğranmış eti tencereye alıp suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar pişirin. üzerine yarım ay şeklinde doğranmış soğanları ilave ederek pişirmeye devam edin. Soğanlar iyice piştikten sonra kabuğu soyulup küp doğranmış domates ve sıcak suyu ilave ederek tenceredeki su iyice çekilinceye kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Kıyılmış maydanozu ekleyin. Etli harç soğuduktan sonra baklava yufkalarını ikişerli gruplara ayırın. Bir tekinin üzerine bir fırça ile eritilmiş tereyağı sürün ve ikinci katı üzerine yerleştirin. üstteki yufkanın yarısına tereyağı sürün. Aynı işlemi diğer yufkalar için uyguladıktan sonra ortalarına kenarları boş kalacak şekilde etli harçtan yayın. Kenarlardaki hamurları etlerin üzerine katlayıp dikdörtgen şekli verin. Fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine tereyağı sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.