Ançuezli makarna tarifi

Malzemeler:

375 gr rigatoni (kalın kalem makarna)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr konserve ançuez

2 yemek kaşığı taze biberiye yaprağı

1 soğan

2 diş sarımsak

1 limonun rendelenmiş kabuğu ve suyu

250 ml süt

100 ml krema

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Makarnayı paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlayın. Tuz ile tatlandırın. Bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Ançuez, taze biberiye, ince kıyılmış sarımsak, rendelenmiş limon kabuğu ve halka doğranmış soğanları soteleyin. Soğanlar yumuşayınca süt, limon suyu ve kremayı ekleyip iyice karıştırın ve 3-4 dakika daha pişirip ateşten alın. Makarnayı bir kapta sosla iyice harmanlayın. Taze çekilmiş karabiber serpip biberiye yapraklarıyla süsleyin ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.