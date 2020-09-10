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Anneannemin pırasa köftesi

Deniz Türkali'den pırasayı sevdirecek bir lezzet

Malzemeler
1 kilo pırasa
250 gr yağsız kıyma
2 yumurta
Tuz, karabiber
Zeytinyağı
Un

Hazırlanışı
Pırasaların dış yaprakları ayıklandıktan sonra 3-4 cm’lik boyutlarda kesin ve yıkayın. Bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan pırasaları bir kevgire alın ve buzdolabında birkaç saat suyunu süzmesi için bekletin. Suyu süzülen pırasaları iki avuç arasında iyice sıkın. Haşlanmış ve suyu iyice sıkılmış pırasaları mikserden geçirin. İçine kıyma, 1 yumurta, tuz ve karabiber eklendikten sonra iyice yoğurup köfte şekli verin. Zeytinyağını bir yandan kızdırırken, diğer yandan köfteleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya batırın. Kızgın yağda çevirerek kızartın.

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