Antep fıstıklı Firik pilavı tarifi

Malzemeler:

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı firik bulguru

1 çay bardağı file Antep fıstığı

Tuz

Karabiber

4 su bardağı sıcak su

1 rendelenmiş limon kabuğu



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Biber salçası ve firik bulgurunu ilave edip 4-5 dakika daha kavurun. File Antep fıstığı, tuz, baharatlar ve sıcak suyu ilave edip yüksek ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.