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Antep fıstıklı tavuk schnitzel

Antep fıstıklı tavuk schnitzel tarifi

Malzemeler:
1 su bardağı Antep fıstığı
1 çay bardağı un
Tuz
Karabiber
4 tavuk göğüs eti
1 yumurta
Kızartmak için
Ayçiçek yağı

Hazırlanışı:
Antep fıstığını iri kalacak şekilde kırın ve yayvan bir tabağa alın. Un, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Tavuk göğüs etlerini et döveceği ile inceltin. Yumurtayı küçük bir kasede çırpın. Etleri önce yumurtaya, sonra Antep fıstıklı karışıma bulayıp kızgın yağda altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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