Armut kebabı

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– kişilik –

Malzemeler

300 gr. kıyma

2 adet orta boy bostan patlıcan

2 adet iri domates

1 orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek

1 adet yumurta

7 dal maydanoz

20 gr. tereyağı

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tutam kekik

Tuz

Karabiber

1 limon



Hazırlanışı:

Patlıcanları saplarını kesmeden tamamen soyun. Sapa yakın kısmından bıçakla incelterek armut biçimi verin. Sonra limonu keserek her tarafına sürün ve tuzlu suda bekletin. Kıymayı; rendelenmiş soğan, dövülmüş sarımsak, ufalanmış ekmek içi, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve biberle iyice yoğurun. Patlıcanları sudan çıkartıp kuruladıktan sonra yağda biraz kızartın. Köfte harcından alıp patlıcanın et kısmını kaplayın ve tekrar kızartın. Ayrı bir tavada küçük doğranmış domatesleri kekik ekleyip sos haline getirin.