Armutlu rokforlu kanepe tarifi

Malzemeler:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı armut

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı ceviz, ufalanmış

1 su bardağı rokfor peyniri

5-6 yaprak adaçayı

5 pumpernickel çavdar ekmeği



Hazırlanışı:

Teflon tavaya zeytinyağını koyun, küp şeklinde doğranmış armutları ilave edin ve ara ara karıştırarak 5 dakika pişirin. Toz şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Ufalanmış cevizi ilave edin. Armutlar yumuşayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ufalanmış rokfor peynirini ve ince ince kesilmiş adaçayını da ilave edin. Ekmekleri küçük kareler şeklinde veya kurabiye kalıbıyla yuvarlak şekilde kesin, armutları ekmeklerin üzerine paylaştırın.